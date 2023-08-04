«Сочи» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч предсезонного турнира

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч предсезонного турнира «Сочи» — «Авангард».

Ставка: победа «Сочи» за 4.70.

«Первое впечатление о четырёх из пяти команд, участвующих в турнире, мы получили. В принципе, ничего неожиданного не было. «Адмирал» и ХК «Сочи», как не входящие в олигархический круг КХЛ, должны подводить пик формы к старту регулярного чемпионата. Чтобы выдрать максимум из ещё спящих и только просыпающихся лидеров. СКА может позволить себе долго раскачиваться, не случайно же в первом матче турнира питерской команды хватило только на первый период. А вот «Адмирал» с южанами такого права не имеют, поэтому и идут впереди в вопросе подготовки к сезону. Что же касается так называемой сборной России, то она слишком разномастная и мало работала в таком составе, чтобы с места в карьер начать забрасывать по десятку шайб.

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Таким образом, с сочинцами в предстоящем матче, в принципе, много чего понятно. По «Авангарду» пока непонятно совсем ничего, будем на «ястребов» смотреть и делать выводы. По идее, омичи тоже не должны форсировать подготовку, а значит, будут «сырыми», как СКА. А это значит, что «Сочи», в принципе, является фаворитом предстоящей игры, несмотря на то что будет проводить второй матч в течение суток.

Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open 04 августа 2023, пятница. 19:30 МСК ХК Сочи Сочи Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Итак, победа ХК «Сочи» в основное время – конечно, вымученная, выстраданная и в одну шайбу. Да и тотал будет курам на смех – вряд ли выше 5.5», — сказал Лебедев.

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