«Краснодар» — «Пари НН»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Пари НН».
Ставка: победа «Краснодара» с форой (-1) за 2.10.
«Краснодар» пока идёт без потерь в чемпионате – набрали шесть очков в двух матчах. В гостях краснодарцы победили «Динамо» — 3:1, а дома справились с «Сочи» — 2:0. Но вторая игра получилась тяжёлой. Соперник хорошо действовал, атаковал, было попадание в перекладину и другие острые ситуации. По игре «Краснодар» не был лучше. Ему нужно постепенно прибавлять. Дальше может уже так не повезти.
«Пари НН» пока ни одного мяча в чемпионате не забил – 0:2 от «Зенита» и 0:0 в Екатеринбурге. Понятно, что «Нижний» будет играть от обороны, у него состав не такой качественный и глубокий, чтобы бодаться с «Краснодаром» в открытом футболе. Хотя на этой неделе три трансфера сделали. Но новичкам ещё предстоит освоиться.
Думаю, какое-то время понадобится хозяевам, чтобы раскачать защиту «Пари», а дальше уже всё пойдёт куда проще. Кордоба сейчас в таком состоянии, что наверняка продавит защиту соперника. Сперцян хорош, его стандарты очень опасны. И всё-таки дома играют краснодарцы, такого соперника обязаны побеждать. Разница в классе будет ощущаться. И у «Нижнего» атака совсем посредственно выглядит. Могут и тут ничего не забить. Так что я ставлю на хозяев с форой (-1)», — сказал Титов.
Экспресс с коэффициентом 5.06.
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