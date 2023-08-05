ЦСКА — «Локомотив»: смотри бесплатно прямую трансляцию матча РПЛ!
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Сегодня, 5 августа, пройдёт матч 3-го тура РПЛ ЦСКА — «Локомотив». Начало — в 20:00 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.
У Владимира Федотова обойма всё короче, но наставник армейцев гнёт свою линию и ждёт новичков. Его коллега, Михаил Галактионов, не жалуется на недостаток игроков, но пока не может наладить игру в обороне. Кто окажется сильнее в московском дерби?
Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline и бесплатно смотри прямую трансляцию матча ЦСКА — «Локомотив».
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