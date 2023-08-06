ХК «Сочи» — СКА: прогноз Максима Лебедева на матч предсезонного турнира

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч предсезонного турнира ХК «Сочи» — СКА.

Ставка: победа СКА с форой (-2) за 1.99.

«Если посмотреть на предстоящий матч с точки зрения голой математики, то питерцам в нём делать нечего. Они уже проиграли и «Адмиралу», и «Авангарду», тогда как хозяева турнира выиграли оба своих матча, в том числе и у того же «Авангарда». Всё это усугубляется тем, что у южан накануне был выходной, а подопечные товарища Ротенберга бились об «ястребов» как рыба об лед.

Лучшие прогнозы на сегодня.

То есть для великого и могучего СКА куда ни ткни – везде клин. И вот этот факт наиболее подозрителен. Ну не бывает в спорте так, чтобы у одних всё везде катило и фартило, а у других всё будет валиться из рук третий матч кряду. Именно этот факт и заставляет меня сделать прогноз вопреки математике и накаркать питерцам победу в основное время. Да ещё и с преимуществом от двух шайб и более. А может, мне просто СКА жалко», — сказал Лебедев.

Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей!

Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open 06 августа 2023, воскресенье. 16:30 МСК ХК Сочи Сочи Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Экспресс с коэффициентом 8.02.

Корбан Найт намерен расторгнуть контракт с «Авангардом».

Канадский журналист: было больно смотреть на игру Кузнецова в прошлом сезоне НХЛ.

Глава ИИХФ Тардиф: вопрос возвращения российских спортсменов будет рассмотрен в марте 2024 года.