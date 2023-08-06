ХК «Сочи» — СКА: прогноз Максима Лебедева на матч предсезонного турнира

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч предсезонного турнира ХК «Сочи» — СКА.
Ставка: победа СКА с форой (-2) за 1.99.
«Если посмотреть на предстоящий матч с точки зрения голой математики, то питерцам в нём делать нечего. Они уже проиграли и «Адмиралу», и «Авангарду», тогда как хозяева турнира выиграли оба своих матча, в том числе и у того же «Авангарда». Всё это усугубляется тем, что у южан накануне был выходной, а подопечные товарища Ротенберга бились об «ястребов» как рыба об лед.
То есть для великого и могучего СКА куда ни ткни – везде клин. И вот этот факт наиболее подозрителен. Ну не бывает в спорте так, чтобы у одних всё везде катило и фартило, а у других всё будет валиться из рук третий матч кряду. Именно этот факт и заставляет меня сделать прогноз вопреки математике и накаркать питерцам победу в основное время. Да ещё и с преимуществом от двух шайб и более. А может, мне просто СКА жалко», — сказал Лебедев.
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Экспресс с коэффициентом 8.02.
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