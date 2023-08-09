«Динамо» — «Краснодар»: прогноз Эдуарда Мора на матч 2-го тура Кубка России

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Кубка России «Динамо» — «Краснодар».

Ставка: победа «Краснодара» за 2.85.

«Динамо» одержало великолепную победу в Санкт-Петербурге над «Зенитом» в чемпионате России. Конечно, очень много сил и эмоций было отдано в этом матче.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Как правило, я по себе это помню, после таких побед команду ещё игру или две штормит. И здесь дело не только в физической подготовке, но и в моральных силах. Их очень много отдаётся, происходит выплеск. А их вернуть очень и очень сложно. На это требуется время.

Да и в плане физики у «Краснодара» было больше времени на восстановление. Глубина состава у «быков» намного лучше, чем у бело-голубых. Я думаю, даже отсутствие Сперцяна не помешает гостям.

Команда Ивича и по игре смотрится более сбалансированно. Она находится в лучшей форме. У команды большая обойма. Плюс она потерпела поражение дома от «Спартака». Естественно, в этом матче ей нужно брать три очка.

Мне кажется, что к этому матчу «Краснодар» подходит в лучшем состоянии, чем «Динамо», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 9.75.

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