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«Ахмат» – «Балтика»: прогноз Егора Титова на игру Кубка России в Грозном

«Ахмат» – «Балтика»: прогноз Егора Титова на игру Кубка России в Грозном
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ахмат» – «Балтика» во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Ахмата» за 2.15.

«Обе команды одержали первые победы в сезоне в выходные. «Ахмат» удачно съездил в Сочи, выиграл 2:1. «Балтика» с тем же счетом обыграла на своем поле «Факел». В приподнятом расположении духа команды, готовы показать хороший футбол. Но турнирная ситуация больше мотивирует грозненцев, которые уступили в первом туре «Зениту». «Балтика» же взяла 3 очка в Самаре, впереди у нее 3 домашних матча. Игнашевич все понимает, наверняка произведет серьезную ротацию, тем более дальше выезд в гости к «Динамо».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Было видно, что «Ахмат» постепенно добавляет и победа пришла. Да, очень много травмированных, но в Кубке России хотя бы дисквалифицированных не будет. Ташуев может практически оптимальный состав выпустить из тех, кто не в лазарете. Скорее всего, он это и сделает. «Ахмат» точно хочет выйти из группы. А здесь к тому же домашний матч. Пока 2 игры у себя грозненцы проиграли. Желание будет бить через край. Болельщики поддержат.

Фонбет Кубок России. Группа C
10 августа 2023, четверг. 20:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Я ставлю на победу «Ахмата». Мотивационный фактор будет решающим. Но и, конечно, по составу грозненцы выглядят более мастеровитыми и опытными», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 17.22.

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