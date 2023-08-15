Дарья Касаткина — Питон Стирнс: ставка Надежды Петровой на игру турнира в Цинциннати

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова предложила ставку на матч турнира в Цинциннати Дарья Касаткина – Питон Стирнс.

Ставка: победа Касаткиной с форой (-4.5) за 1.80.

«В Северной Америке продолжается серия турниров на харде. В Цинциннати стартует очередной крупный женский турнир WTA-1000. И в первом круге россиянка Дарья Касаткина встретится с американкой Питон Стирнс. На минувшей неделе 26-летняя теннисистка из России дошла до четвертьфинала в Монреале, уступив там в драматичной концовке на тай-брейке третьей партии Елене Рыбакиной. А в стартовых матчах Касаткина выглядела очень уверенно. Думается, что и сейчас ей вряд ли что-то может помешать пробиться в следующий раунд. Если только Даша сама себя не накрутит.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Её соперница теннисистка из США Питон Стирнс получила в Цинциннати уайлд-кард. 21-летняя американка является 57-й ракеткой мира и звёзд с неба явно не хватает. На харде за последний год она провела всего десять матчей и выиграла в четырёх из них. С Касаткиной Стирнс играла один раз. Правда, на грунте «Ролан Гаррос», и уступила в этом году 0:6, 1:6.

Вот и сейчас Дарья должна уверенно брать верх. Стирнс может выиграть всего 5–7 геймов. Не больше», — сказала Петрова.

Экспресс с коэффициентом 11.36.

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