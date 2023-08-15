Прогноз на игру турнира в Цинциннати Петра Квитова — Анна Блинкова

Представляем вашему вниманию прогноз на матч турнира в Цинциннати Петра Квитова — Анна Блинкова.
Ставка: победа Блинковой с форой (+4.5) за 2.07.
Петра Квитова может занести себе в актив выступления на травяных газонах в текущем сезоне. По этой причине чешская теннисистка не спешила переходить на хард и лишь в Монреале заявилась на турнир. Но дальше второго круга она не пробилась — проиграла в матче с Бенчич со счётом 1:2.
На этой же отметке в Монреале остановилась Анна Блинкова. Ей пришлось больше тренироваться, поскольку отскок мяча на харде она назвала непредсказуемым. Её путь на «тысячнике» в Канаде завершился на соотечественнице Дарье Касаткиной. Встреча закончилась в двух сетах.
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Квитова вполне логично считается фаворитом матча. Но недооценивать россиянку, которая обладает мощной подачей и хорошо играет на выходах, будет крайне неосмотрительно. Вряд ли победа достанется Петре легко. Есть резон рассмотреть ставку на победу Анны Блинковой с форой (+4.5). На этот исход есть выгодный коэффициент 2.07.
Экспресс с коэффициентом 11.36.
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