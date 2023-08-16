«Манчестер Сити» — «Севилья»: прогноз Константина Генича на матч Суперкубка УЕФА в Афинах

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Суперкубка УЕФА «Манчестер Сити» — «Севилья».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 2.05.

«Победитель Лиги чемпионов встречается с победителем Лиги Европы – «Манчестер Сити» — «Севилья». Понятно, что явный фаворит «Манчестер Сити».

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Севилья» свой первый матч в чемпионате проиграла дома «Валенсии» 1:2. Сейчас у команды дела обстоят не лучшим образом. Ушёл спортивный директор Мончи – это большая потеря. Мне кажется, что «Севилья» толком в сезон пока не вошла.

«Сити» в 1-м туре АПЛ забил три мяча. Несмотря на уход Гюндогана, игра «Сити» толком не изменилась.

Эти команды играли в 2022 году в группе Лиги чемпионов. Тогда две уверенные победы одержали англичане – 4:0 и 3:1. Я думаю, что и сейчас минимум в два мяча преимущество «Сити» должно быть в этом матче.

У «Сити» более автоматизированный футбол, который не совсем удобен «Севилье». Думаю, что «Сити» сильнее. Мой прогноз – победа «Сити» с форой (-1,5)», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 9.70.

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