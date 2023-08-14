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«Манчестер Сити» — «Севилья», ставка на матч Суперкубка 16 августа 2023 года, по какому каналу покажут, прямой эфир

«Ман Сити» — «Севилья». Эрлинг Холанд наслаждается хаосом
Антон Мартысевич
«Манчестер Сити» — «Севилья»: ставка на матч
Комментарии
Именно так норвежец прокомментировал ссору с Гвардиолой после 1-го тура АПЛ. Пока вокруг шум — он продолжает играть в футбол.

16 августа состоится долгожданный матч за Суперкубок УЕФА между победителем Лиги чемпионов «Манчестер Сити» и обладателем титула чемпиона Лиги Европы «Севильей». Начало игры — в 22:00 мск.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Кто фаворит?

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение английскому клубу: поставить на победу «Ман Сити» можно с коэффициентом 1.39. Успех «Севильи» оценён экспертами в 9.90. Ставки на ничью принимаются за 5.50. На победу «горожан» с точным счётом 2:0 можно поставить в «Фонбет» за 7.00. А всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

По какому каналу покажут

Встречу за Суперкубок между «Манчестер Сити» и «Севильей» покажут на телеканале «Матч!».

Анализ и прогноз на матч за Суперкубок УЕФА «Манчестер Сити» — «Севилья» (16.08.2023)

Суперкубок УЕФА - 2023. Финал
16 августа 2023, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Севилья
Севилья, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 2023 году «Манчестер Сити» выиграл требл: АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов. Трофеев могло быть и больше, но «горожане» оступились на пути к финалу Кубка лиги, а также проиграли в серии пенальти Суперкубок Англии «Арсеналу».

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Ещё одна попытка пополнить коллекцию трофеев будет предоставлена «Ман Сити» вечером 16 августа 2023 года на стадионе «Георгиос Караискакис» в греческом городе Пирей. Соперником англичан в матче за Суперкубок УЕФА станет победитель Лиги Европы испанская «Севилья».

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Насыщенный прошлый сезон и традиционно высокая занятость футболистов «Манчестер Сити» в сборных привели к тому, что игроки «горожан» вышли из отпуска позднее большинства своих коллег.

Небесно-голубые сыграли всего три товарищеских матча перед стартом сезона. После победы над японской «Иокогамой Ф. Маринос» (5:3) и мюнхенской «Баварией» (2:1) последовало поражение от мадридского «Атлетико» (1:2). Все эти встречи клуб провёл без Кевина Де Брёйне.

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Бельгийский полузащитник долго восстанавливался после травмы, полученной в финале Лиги чемпионов, и вышел на замену в матче за Суперкубок Англии с «Арсеналом» (1:1, 1:4 пен.). Однако Де Брёйне был заменён уже на 23-й минуте 1-го тура АПЛ с «Бёрнли» (3:0), получив повреждение.

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В перерыве состоялся очень серьёзный разговор на повышенных тонах между Гвардиолой и Холандом. Хосеп отметил, что норвежец постоянно хочет пас, где бы он ни был, просит играть на него. Он добавил, что из-за этого Ковачич и Родри потеряли мяч, а Бернарду правильно не сделал передачу. Сам Эрлинг отметил, что всё хорошо и он продолжает наслаждаться хаосом вокруг него и футболом.

Два из трёх мячей в этой игре забил как раз Холанд. Обладатель «Золотой бутсы» по итогам минувшего сезона не сильно впечатлил в товарищеских матчах, забив только два гола, да и то в ворота японской команды. Однако старт АПЛ показал, что норвежец в полном порядке и снова может стать героем команды.

«Севилья» довольно посредственно выступила в минувшем чемпионате Испании, но выжала максимум из выступлений в еврокубках. В решающих стадиях Лиги Европы команда Хосе Луиса Мендилибара остановила на пути к трофею «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и «Рому».

Севильцы выиграли седьмой финал Лиги Европы из семи, однако в Суперкубке они не столь успешны. Лишь одна из шести попыток оказалась для красно-белых успешной – самая первая. В остальных пяти матчах они уступали победителю Лиги чемпионов.

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Чтобы избежать ещё одной неудачи, «Севилья» провела достаточно насыщенную предсезонную подготовку, которая включила в себя семь товарищеских игр и неофициальный матч Кубка вызова, в котором команда встретилась с победителем Южноамериканского кубка – эквадорским «Индепендьенте дель Валье» (1:1, 4:1 пен.).

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В игре 1-го тура чемпионата Испании «Севилья» принимала «Валенсию». Встреча могла завершиться со счётом 1:1, ведь оба клуба на большее, чем на один гол не наиграли. Однако удаление в составе красно-белых сломало игру, и «Валенсия» этим воспользовалась – 2:1.

Таким образом, «Севилья» хоть и выиграла Лигу Европы, но не выглядит серьёзным соперником для «Манчестер Сити», который даже после скомканной предсезонной подготовки всё равно выглядит на голову выше. Поставим на победу «горожан» с форой (-1.5) с коэффициентом 2.13 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставка на матч за Суперкубок «Манчестер Сити» — «Севилья» 16 августа 2023 года

«Манчестер Сити» готовился к сезону второпях и проиграл в Суперкубке Англии «Арсеналу», но при некоторых проблемах в составе «горожане» выглядят лучше «Севильи». Испанский клуб уступил в 1-м туре Примеры, а больше одного мяча забивал лишь на старте предсезонной подготовки. Придумать что-то стоящее, чтобы остановить Холанда, — невозможно. Ставки на победу «Ман Сити» с форой (-1.5) принимаются в «Фонбет» за 2.13, а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 2.13

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