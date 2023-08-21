«Кристал Пэлас» — «Арсенал»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1) за 2.00.

«Кристал Пэлас» и «Арсенал» закроют второй тур чемпионата Англии. Две боевые команды. Хотя, конечно, сейчас «канониры» являются очевидными фаворитами.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Арсенал» хорошо стартовал в новом сезоне. В Суперкубке переиграл «Ман Сити». Да, нельзя назвать ту победу клуба доминирующей. Но нынешнюю команду Гвардиолы ещё тоже нужно уметь обыграть. Затем в 1-м туре подопечные Артеты встречались с «Ноттингем Форест» и тоже скромно победили — 2:1. Клуб бодро начал, забив два мяча за полчаса. А потом натиск «канониров» снизился.

«Кристал Пэлас» тоже победил в первом туре — со счётом 1:0 обыграл «Шеффилд». Та игра многим запомнилась ещё стычкой 76-летнего тренера Ходжсона с игроком соперников. А если говорить серьёзно, то пока «орлам» тяжело без Захи, который был лидером клуба и его атакующей мощью до ухода.

Вряд ли тут «Арсенал» потеряет очки. У «Кристал Пэлас» были большие проблемы в прошлом сезоне. Сейчас, возможно, «стекольщики» и не будут бороться за выживание. Но в этом матче с «канонирами» хозяевам поля не на что рассчитывать», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 11.95.

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