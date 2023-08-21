Представляем вашему вниманию прогноз на матч Примеры «Гранада» — «Райо Вальекано».

Ставка: победа «Райо Вальекано» с форой (0) за 2.08.

«Гранада» провела прошлый сезон в Сегунде. Благодаря грамотному менеджменту Пако Лопеса «насриды» сумели добиться повышения в классе, финишировав на первой строчке турнирной таблицы. Команда показала впечатляющую форму в предсезонных товарищеских матчах, однако стоит отметить, что встречалась «Гранада» с более слабыми соперниками. Поражение от мадридского «Атлетико» (1:3) должно было вернуть болельщиков клуба к реальности.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В прошлом розыгрыше Примеры «Райо Вальекано» не отличался стабильностью результатов, а заметный игровой регресс стал причиной отставки Андони Ираолы по итогам сезона.

Под руководством Франсиско «пчёлы» симпатично смотрелись в предсезонке и в матче 1-го тура с «Альмерией» продемонстрировали уверенную игру на контратаках, при владении мячом в 39,8% игрового времени обыграли соперника со счётом 2:0. Недооценивать гостей определённо не стоит.

Рекомендуем присмотреться к ставке на победу «Райо Вальекано» с форой (0) за 2.08.

Экспресс с коэффициентом 11.95.

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