Прогноз на матч Первой лиги «КАМАЗ» — «Арсенал» с коэффициентом 6.00

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Первой лиги «КАМАЗ» — «Арсенал».

Ставка: победа «КАМАЗа» 1:0 за 6.00.

«КАМАЗ» не претендует на высокие места в Первой лиге, но в стартовых пяти турах команда Ильдара Ахметзянова одержала три победы в пяти матчах, в том числе выиграла обе игры на своём поле. В то же время «Арсенал», который мечтает о возвращении в РПЛ, забил только четыре мяча в стартовых пяти турах и выиграл всего одну игру – у «Енисея» на своём стадионе. Обе игры в гостях принесли «Арсеналу» два поражения.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«КАМАЗ» и «Арсенал» редко играют друг с другом, но ещё ни один очный матч в истории этих команд не дарил зрителям яркого зрелища. В восьми очных встречах «КАМАЗа» и «Арсенала» было забито всего девять голов. Все четыре игры в XXI веке закончились со счётом 1:0 – трижды в пользу «Арсенала» и однажды в пользу «КАМАЗа». С учётом формы команд можно сделать предположение, что игра закончится минимальной победой хозяев.

Экспресс с коэффициентом 11.95.

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