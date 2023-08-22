Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Ракув» — «Копенгаген» с коэффициентом 8.0

Представляем вашему вниманию прогноз на матч отбора Лиги чемпионов «Ракув» – «Копенгаген».

Ставка: победа «Ракува» 1:0 за 8.00.

Новоиспечённый чемпион Польши «Ракув» выступает в еврокубках всего третий сезон в своей истории, и в каждой из трёх попыток эта команда доходила до раунда плей-офф квалификации. Однако год и два года назад ченстоховцам не удавалось попасть в групповой раунд Лиги конференций, однако теперь даже в случае поражения по итогам двух матчей «Ракув» попадёт в Лигу Европы, так что в определённом смысле команда может играть более раскованно.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Примечательно, что «Ракув» никогда не проигрывал на своём поле в еврокубках – после двух нулевых ничьих в 2021 году последовало семь подряд побед, шесть из которых – с разницей в один мяч. Исключением стал разгром «Астаны» (5:0), однако на ход того матча повлияли логистические проблемы, из-за которых казахстанская команда прибыла на место проведения встречи с опозданием. Поставить на очередную победу хозяев с разницей в один мяч в букмекерской конторе «Марафон» можно с коэффициентом 4.00. При регистрации можно получить выгодный приветственный бонус.

«Копенгаген» – более опытный участник еврокубков, и в формате двух матчей шансы на проход датчан куда выше. В текущей квалификации «Копенгаген» каждый ответный матч проводил куда увереннее, чем первую встречу. Особенно это касалось результативности – первые игры с участием «Копенгагена» в текущей квалификации приносили не более двух забитых мячей. Столь же низкая результативность была зафиксирована в шести из семи последних матчей «Копенгагена» в рамках квалификаций Лиги чемпионов. Ставка на тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.72. Более рисковые игроки исходя из всех вышеизложенных соображений могут зайти на точный счёт 1:0 в пользу хозяев.

Экспресс с коэффициентом 5.14.

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