«Автомобилист» — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на матч турнира имени Пучкова

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч турнира имени Пучкова «Автомобилист» — «Северсталь».

Ставка: победа «Автомобилиста» и ТБ 5.5 за 3.56.

«Между прочим, после двух туров питерского турнира «Северсталь» занимает на нём первое место, опережая даже их величество СКА. Правда, опережая лишь «по косвенным уликам», главной из которых является всего одна пропущенная в двух матчах шайба при восьми заброшенных. В общем, всё идёт к тому, что победитель турнира будет определяться в последнем туре в личном противостоянии Череповца и Питера.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но для этого «Северстали» было бы неплохо обыграть «Автомобилист». И, в общем-то, на данный момент все предпосылки для этого у «маленькой, но гордой птички» из Череповца имеются. И главная предпосылка заключается в том, что в игре екатеринбуржцев имеется приличный «расколбас», когда никто не может предположить, как у команды пойдёт. Причём в «никто» входит и тренерский штаб «Автомобилиста», и вся команда целиком. Будет вдохновение – вынесут любого соперника, не будет – будут мучиться на 0:1 тоже с любым. Пока вдохновение приходит не слишком часто, вот и приходится ютиться на четвёртом месте из пяти участников.

Но мне почему-то кажется, что с «Северсталью» вдохновение к «Автомобилисту» придёт. Полную авоську череповчанам он, конечно, не накидает, но на победу, пусть даже минимальную, в основное время должно хватить. И тотал будет приличным – выше 5,5», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 8.41.

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