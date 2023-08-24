Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Автомобилист» — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на матч турнира имени Пучкова

«Автомобилист» — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на матч турнира имени Пучкова
Аудио-версия:
Комментарии

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч турнира имени Пучкова «Автомобилист» — «Северсталь».

Ставка: победа «Автомобилиста» и ТБ 5.5 за 3.56.

«Между прочим, после двух туров питерского турнира «Северсталь» занимает на нём первое место, опережая даже их величество СКА. Правда, опережая лишь «по косвенным уликам», главной из которых является всего одна пропущенная в двух матчах шайба при восьми заброшенных. В общем, всё идёт к тому, что победитель турнира будет определяться в последнем туре в личном противостоянии Череповца и Питера.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но для этого «Северстали» было бы неплохо обыграть «Автомобилист». И, в общем-то, на данный момент все предпосылки для этого у «маленькой, но гордой птички» из Череповца имеются. И главная предпосылка заключается в том, что в игре екатеринбуржцев имеется приличный «расколбас», когда никто не может предположить, как у команды пойдёт. Причём в «никто» входит и тренерский штаб «Автомобилиста», и вся команда целиком. Будет вдохновение – вынесут любого соперника, не будет – будут мучиться на 0:1 тоже с любым. Пока вдохновение приходит не слишком часто, вот и приходится ютиться на четвёртом месте из пяти участников.

Кубок губернатора Челябинской области . Кубок губернатора
24 августа 2023, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
2-й период
0 : 0
Ак Барс
Казань

Но мне почему-то кажется, что с «Северсталью» вдохновение к «Автомобилисту» придёт. Полную авоську череповчанам он, конечно, не накидает, но на победу, пусть даже минимальную, в основное время должно хватить. И тотал будет приличным – выше 5,5», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 8.41.

Капитан «Торонто» Таварес прокомментировал рекордный контракт Мэттьюса.

Есмантович: Федотов будет играть в ЦСКА с 1 сентября.

Аликин рассказал, что «Амур» четыре года не отпускал его в другие команды КХЛ.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android