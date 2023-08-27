«Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити»: прогноз Эдуарда Мора на матч АПЛ

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч АПЛ «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» всухую за 1.65.

«Шеффилд» поднялся из Чемпионшипа, где команда заняла второе место. Пока ей тяжело даётся игра в АПЛ. Состав у клуба не такой сильный, как хотелось бы команде.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Шеффилд» потерпел два поражения на старте сезона. Хотя играл далеко не с самыми сильными соперниками. Он забил всего один мяч.

А теперь приезжает в гости чемпион, который одержал две сухие победы на старте сезона. Он даже не позволял соперникам создавать моменты у своих ворот. В принципе, у «Сити» в строю все лидеры, кроме Де Брёйне, который выбыл на долгий срок. Ковачич неплохо заменил Гюндогана, а Силва на днях подписал новый контракт. То есть особых проблем у «горожан» нет.

Нет никаких сомнений, что «Сити» победит. Главный вопрос: как он это сделает? Увидим ли мы крупный счёт или нет? «Горожане» в последнее время играют рационально. Они могут забить мяч и забрать инициативу, вынуждая соперника обороняться, и доводить дело до победы», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 6.42.

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