«Шеффилд» — «Ман Сити». Подарок для Эрлинга Холанда

С таким соперником можно замахнуться и на дубль.

27 августа состоится матч 3-го тура АПЛ «Шеффилд» — «Манчестер Сити». Начало — в 16:00 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают преимущество гостям: коэффициент на победу «горожан» составляет 1.17, а на «Шеффилд» можно поставить за 17.0. Ставки на ничью принимают за 7.20.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч «Шеффилд» — «Манчестер Юнайтед» 27 августа 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч «Шеффилд» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: ставки на тотал больше 2.5 мяча принимаются за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча оценён экспертами в 2.40. Ставку на победу «горожан» с точным счётом 2:0 можно сделать в «Фонбет» за 6.00, а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Англии ««Шеффилд» — «Манчестер Юнайтед» (27.08.2023)

В воскресенье, 27 августа, чемпион АПЛ «Манчестер Сити» отправляется на «Брэммел Лэйн», чтобы сыграть с недавно вышедшим из Чемпионшипа «Шеффилдом».

Команда Хосепа Гвардиолы начала сезон в типичной манере, одержав две победы всухую. А вот «Шеффилд Юнайтед», напротив, потерпел два поражения подряд, пропустив три мяча и забив в ответ лишь один.

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В 1-м туре АПЛ хозяева потерпели поражение со счётом 0:1 от «Кристал Пэлас», который нанёс 24 удара по воротам и владел мячом 68%. Затем клуб уступил «Ноттингем Форест» — 1:2, пропустив на 89-й минуте.

В прошлом сезоне подопечные Пола Хекингботтома выиграли 28 из 46 матчей чемпионата, набрав 91 очко на пути к повышению в классе.

Однако, если судить по началу нового сезона, «Шеффилд» и в этот раз будёт бороться за то, чтобы в следующем розыгрыше выступать в АПЛ. Что касается «Манчестер Сити», то он занимает второе место в таблице, уступая «Брайтону» по разнице забитых и пропущенных мячей.

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После победы над «Бёрнли» со счётом 3:0 в 1-м туре чемпионата Англии, во многом благодаря дублю Эрлинга Холанда, «горожане» обыграли «Севилью» (1:1, 5:4 по пенальти) в Суперкубке.

В минувший уикенд команда Гвардиолы обыграла «Ньюкасл» со счётом 1:0 благодаря голу Хулиана Альвареса. В прошлом сезоне «Ман Сити» одержал победу над «Шеффилдом» в Кубке Англии со счётом 3:0 и выиграл все пять последних очных встреч с ним.

У хозяев есть проблемы с травмированными игроками – их очень много. Возможно, именно в этом кроется причина двух поражений подряд. В то же время «Ман Сити» в эти выходные останется без травмированных Кевина Де Брёйне и Джона Стоунза.

В воскресенье «Шеффилд Юнайтед» будет полон решимости преподнести сюрприз, но ожидается, что подопечные Гвардиолы ему этого не позволят. Матч с таким лёгким соперником – это просто подарок для Холанда.

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