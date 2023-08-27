«Вильярреал» — «Барселона»: смотри бесплатно прямую трансляцию матча Примеры!

Сегодня, 27 августа, пройдёт матч 3-го тура Примеры «Вильярреал» — «Барселона». Начало — в 18:30 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.

У каталонцев непростой старт сезона: ничья и тяжелейшая победа. В третьем туре команда Хави едет в гости к команде Кике Сетьена, которая точно не будет отсиживаться в обороне. Поможет ли это «Барселоне»?

Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline и бесплатно смотри прямую трансляцию матча «Вильярреал» — «Барселона».