«Вильярреал» — «Барселона»: смотри бесплатно прямую трансляцию матча Примеры!
Поделиться
Сегодня, 27 августа, пройдёт матч 3-го тура Примеры «Вильярреал» — «Барселона». Начало — в 18:30 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.
У каталонцев непростой старт сезона: ничья и тяжелейшая победа. В третьем туре команда Хави едет в гости к команде Кике Сетьена, которая точно не будет отсиживаться в обороне. Поможет ли это «Барселоне»?
Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline и бесплатно смотри прямую трансляцию матча «Вильярреал» — «Барселона».
Комментарии
- 27 августа 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:40
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 26 августа 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 25 августа 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 24 августа 2023
-
19:00
Партнерский контент