«Райо Вальекано» — «Атлетико»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Райо Вальекано» — «Атлетико».

Ставка: победа «Атлетико» за 1.98.

«Райо Вальекано» и «Атлетико» сыграют в 3-м туре Ла Лиги. Интересное противостояние, хотя, как по мне, мадридцы обязаны тут набирать три очка.

«Райо Вальекано» пока что выступает очень хорошо — две победы в двух турах. Причём оба раза «пчёлы» выиграли, не пропустив — 2:0 с «Альмерией» и с «Гранадой». Нельзя сказать, что это сильные соперники. Сейчас перед подопечными Франсиско будет настоящее испытание.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Атлетико» тоже стартовал в Ла Лиге с победы — 3:1 с «Гранадой». Но вот после этого команда потеряла очки в игре с более сложным соперником — 0:0 с «Бетисом». «Матрасники» снова будут бороться за топ-3, я думаю. Диего Симеоне всё ещё возглавляет команду, есть топовые игроки. Так что интересно будет проследить за путём «Атлетико» в этом розыгрыше Примеры.

Да, «Райо» пока идёт безупречно, две сухие победы. Однако «Атлетико» по праву является одной из сильнейших команд Испании. Мадридцам тут будет тяжело. Но в итоге они выиграют, я уверен», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 6.42.

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