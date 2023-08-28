Прогноз на матч Серии А «Салернитана» — «Удинезе» с коэффициентом 3.40

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Серии А «Салернитана» — «Удинезе».
Ставка: ничья за 3.40.
«Салернитана» отлично выступила в стартовом туре. Хозяева сыграли вничью с «Ромой» со счётом 2:2. Отметим, что они позволили подопечным Моуринью отыграться лишь за несколько минут до финального свистка арбитра.
«Удинезе» уступил в 1-м туре «Ювентусу» со счётом 0:3. Преимущество «старой синьоры» было безраздельным — один Кьеза мог забивать минимум три мяча. Слишком слабо выглядела оборона «Удинезе». Кабазель, Бийол и Перес не смогли наладить подстраховку, что привело к постоянным проблемам в штрафной площади.
После продажи Бету у «Удинезе» практически рассыпалось позиционное нападение. Такая ситуация заставит главного тренера Андреа Соттила уделить максимум внимания обороне собственных ворот. Перспективно смотрится ставка на ничью за коэффициент 3.40.
Экспресс с коэффициентом 6.42.
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