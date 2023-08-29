«Фулхэм» — «Тоттенхэм»: прогноз Эдуарда Мора на матч Кубка лиги

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Кубка лиги «Фулхэм» — «Тоттенхэм».

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 1.78.

«Конечно, будет напряжённая борьба. Но нужно понимать одну вещь: сейчас у «Тоттенхэма» новый тренер. И команде важно хорошо выступать не только в чемпионате, но и в Кубке.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Безусловно, в этом матче будет ротация. Но скамейка запасных у «Тоттенхэма» лучше, чем у «Фулхэма». При этом о недооценке речи быть не может.

«Тоттенхэму» и его тренеру важно показать себя максимально хорошо в начале сезона. Поэтому настрой у «шпор» будет максимальный», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 6.85.

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