«Фулхэм» — «Тоттенхэм»: прогноз Эдуарда Мора на матч Кубка лиги
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Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Кубка лиги «Фулхэм» — «Тоттенхэм».
Ставка: победа «Тоттенхэма» за 1.78.
«Конечно, будет напряжённая борьба. Но нужно понимать одну вещь: сейчас у «Тоттенхэма» новый тренер. И команде важно хорошо выступать не только в чемпионате, но и в Кубке.
Безусловно, в этом матче будет ротация. Но скамейка запасных у «Тоттенхэма» лучше, чем у «Фулхэма». При этом о недооценке речи быть не может.
Англия - Кубок лиги . 2-й раунд
29 августа 2023, вторник. 21:45 МСК
Фулхэм
Лондон
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Тоттенхэму» и его тренеру важно показать себя максимально хорошо в начале сезона. Поэтому настрой у «шпор» будет максимальный», — сказал Мор.
Экспресс с коэффициентом 6.85.
Вильсон Изидор покинул «Локомотив».
Личка: одна-две бутылки пива всегда лучше колы или фанты.
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