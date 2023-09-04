«Барыс» — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Сибирь».
Ставка: победа «Барыса» в матче за 1.90.
«Из первых официальных матчей сезона можно было вынести в качестве резюме, что «Барыс» выглядит лучше, чем от него можно было ожидать. А «Сибирь» выглядит именно так, как от неё ожидалось – не больше и не меньше. И вот это внезапное «просветление» казахстанской команды, которое можно было увидеть лишь в концовке матча с «Салаватом» и которое в итоге её не спасло, хоть и попортило уфимцам нервы, и позволяет считать «Барыс» фаворитом предстоящей игры.
Матч этот «Сибирь», конечно, испортит. Тем, что будет, как и в Омске, действовать по принципу собаки на сене. Поэтому красивого и уж тем более забивного хоккея казахстанские зрители не увидят. А вот мучений, творческих и моральных страданий, переживаний и виртуальных заламываний рук – этого будет сколько хотите.
В итоге предположу — «Барыс» новосибирцев всё-таки заломает. Не в основное время, так после его завершения. Не мытьём, так катаньем, но заломает. С минимальным преимуществом в счёте и невеликим тоталом, не превышающим 5,5. «Сибирь» такой тотал никому превышать не позволит. Себе – в первую очередь», — сказал Лебедев.
- 4 сентября 2023
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 3 сентября 2023
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 2 сентября 2023
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00