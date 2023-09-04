«Барыс» — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Сибирь».

Ставка: победа «Барыса» в матче за 1.90.

«Из первых официальных матчей сезона можно было вынести в качестве резюме, что «Барыс» выглядит лучше, чем от него можно было ожидать. А «Сибирь» выглядит именно так, как от неё ожидалось – не больше и не меньше. И вот это внезапное «просветление» казахстанской команды, которое можно было увидеть лишь в концовке матча с «Салаватом» и которое в итоге её не спасло, хоть и попортило уфимцам нервы, и позволяет считать «Барыс» фаворитом предстоящей игры.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Матч этот «Сибирь», конечно, испортит. Тем, что будет, как и в Омске, действовать по принципу собаки на сене. Поэтому красивого и уж тем более забивного хоккея казахстанские зрители не увидят. А вот мучений, творческих и моральных страданий, переживаний и виртуальных заламываний рук – этого будет сколько хотите.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 сентября 2023, понедельник. 16:30 МСК Барыс Астана Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

В итоге предположу — «Барыс» новосибирцев всё-таки заломает. Не в основное время, так после его завершения. Не мытьём, так катаньем, но заломает. С минимальным преимуществом в счёте и невеликим тоталом, не превышающим 5,5. «Сибирь» такой тотал никому превышать не позволит. Себе – в первую очередь», — сказал Лебедев.