«Ак Барс» — «Сочи»: ставка Анатолия Емелина на игру регулярного чемпионата КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Ак Барс» — «Сочи».

Ставка: победа «Ак Барса» с форой (-3) за 2.30.

«Казанские хоккеисты являются безусловными фаворитами этого матча. В последних очных 17 встречах «Ак Барс» выиграл 12 раз! А в активе «Сочи» всего пять побед. Просто уровень этих команд всегда был несопоставим. И хотя черноморцы иной раз и способны на сенсацию, но только не в этот раз.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Подопечные Зинэтулы Билялетдинова начали новый сезон с победы над ЦСКА (5:2). Далее была домашняя игра с «Трактором» и тоже успешно – 5:3. В этих матчах трижды отличился Дмитрий Яшкин и по две шайбы забросили Александр Радулов и Дмитрий Кагарлицкий. То есть лидеры команды уже сейчас в отличной форме.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 сентября 2023, среда. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался ХК Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

Ну а сочинцы уступили в Череповце «Северстали» (3:6), а в понедельник встречались в Мытищах с «Куньлунь Ред Стар» и потерпели сухое поражение (0:3). Эти результаты говорят сами за себя. И ждать от сочинских хоккеистов чуда в Казани точно не стоит.

То есть расклады перед этой игрой более чем очевидны – «Ак Барс» победит и сделает это крупно. Примерно с разницей в четыре-пять шайб», — сказал Емелин.

Экспресс с коэффициентом 19.80.