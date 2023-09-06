«Ак Барс» — «Сочи»: ставка Анатолия Емелина на игру регулярного чемпионата КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Ак Барс» — «Сочи».
Ставка: победа «Ак Барса» с форой (-3) за 2.30.
«Казанские хоккеисты являются безусловными фаворитами этого матча. В последних очных 17 встречах «Ак Барс» выиграл 12 раз! А в активе «Сочи» всего пять побед. Просто уровень этих команд всегда был несопоставим. И хотя черноморцы иной раз и способны на сенсацию, но только не в этот раз.
Подопечные Зинэтулы Билялетдинова начали новый сезон с победы над ЦСКА (5:2). Далее была домашняя игра с «Трактором» и тоже успешно – 5:3. В этих матчах трижды отличился Дмитрий Яшкин и по две шайбы забросили Александр Радулов и Дмитрий Кагарлицкий. То есть лидеры команды уже сейчас в отличной форме.
Ну а сочинцы уступили в Череповце «Северстали» (3:6), а в понедельник встречались в Мытищах с «Куньлунь Ред Стар» и потерпели сухое поражение (0:3). Эти результаты говорят сами за себя. И ждать от сочинских хоккеистов чуда в Казани точно не стоит.
То есть расклады перед этой игрой более чем очевидны – «Ак Барс» победит и сделает это крупно. Примерно с разницей в четыре-пять шайб», — сказал Емелин.
Экспресс с коэффициентом 19.80.
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