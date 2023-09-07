«Авангард» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Автомобилист».

Ставка: победа «Авангарда» в матче за 1.73.

«На первый взгляд «Автомобилист» выглядит мощнее «Авангарда», но это может быть обманчивым впечатлением, вызванным лишь потому, что екатеринбуржцы выиграли уже два матча, а «ястребы» только один, да и то не столько выиграли, сколько вымучили два очка у «Сибири». Получается так, что если по «Автомобилисту» мы по итогам двух матчей можем составить достаточно целостную картину – и по форме уральцев, и по их физическому состоянию, и по игре, то в отношении «Авангарда» такая картина пока не выстраивается. Понятно лишь, что «Авангард» пока находится в более «сыром» состоянии, чем «Автомобилист», но всё это слишком относительно.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Таким образом, будь моя воля, я бы вовсе постарался избежать ставок на данный матч, поскольку не понимаю потенциал нынешнего «Авангарда». Но деваться некуда. И с учётом того, что у «Автомобилиста» за спиной два тяжелейших матча, вижу фаворитом «Авангард». Который в состоянии, так сказать, «мучительного» хоккея, какой и был с «Сибирью», выглядит весьма неплохо. Надеюсь, домучает и уральцев, в результате чего наберёт два очка, но не факт, что в основное время», — сказал Лебедев.