«Витязь» — «Металлург»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Витязь» — «Металлург».

Ставка: победа «Металлурга» с форой (-1.5) за 2.22.

«Под руководством Андрея Разина «Магнитка» всё больше напоминает профессора математики с большого бодуна. То есть, где он и кто он, уже вспомнилось, а вот с формулами пока тяжело, и ещё точно нельзя идти преподавать. Но это всё дело наживное, пары отойдут, печень прочистится – тогда и все формулы вспомнятся. А пока даже в таком, ещё не полностью адекватном состоянии «Магнитка» с «Витязем» разбираться должна. Потому что подмосковная команда и вовсе сборно-разборная, и минские «зубры», как мы помним, «витязей» на запчасти разобрали.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В общем, кто в предстоящем матче станет банковать, понятно без лишних слов. Нет, хозяева, безусловно, будут упираться как могут. Тем более что оптимизма после победы над «Адмиралом» в их раздевалке будет побольше, а оптимизм иногда вершит великие дела. Но, думаю, его будет недостаточно даже для того, чтобы уйти с «Магниткой» в овертайм и уже там героически слиться.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 сентября 2023, суббота. 17:00 МСК Витязь Московская область Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Итак, выездная победа «металлургов» в основное время. Даже предположу достаточно уверенную победу с преимуществом от двух шайб. И таким нормальным тоталом выше 5.5.

Магнитогорск-то разгоняется. Не замечаете? А вы внимательнее посмотрите», — сказал Лебедев.