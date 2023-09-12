Катар – Россия: прогноз Егора Титова на товарищеский матч

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Катар – Россия.

Ставка: обе забьют за 1.95.

«С одной стороны, встреча для сборной России ничего не значит, просто контрольный матч, ни к чему не готовится команда. С другой — сейчас выезды за границу – редкость, мало опыта игр с иностранными сборными. Так что нельзя наплевательски относиться к подобным матчам, вы представляете страну, гимн, флаг. Думаю, и Карпин, и футболисты все прекрасно понимают.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Катар после чемпионата мира поменял тренера, теперь там работает опытный Кейруш, который перемещается из одной сборной в другую. На чемпионате мира катарцы не произвели впечатления – оборона слабенькая, впереди тоже все очень сумбурно. Вряд ли за короткий срок, всего полгода, что-то кардинально изменилось. На Кубке КОНКАКАФ Катар неожиданно выиграл у Мексики, но для мексиканцев тот матч вообще ничего не значил, просто позволили соперникам выйти из группы. В плей-офф катарцы попали на Панаму и проиграли – 0:4.

Буквально на днях катарцы проиграли Кении – 1:2. Мягко говоря, это не сильнейшая африканская сборная. Уровень Катара, в общем-то, понятен. Но играют дома, постараются показать себя с лучшей стороны. У нашей сборной игровой практики мало, связи, по сути, потеряны. Не жду от России какой-то феерической игры. Выиграть, мне кажется, все равно должны, но наверняка пропустят. Защита у нас давно – слабое место.

Так что просто поставлю на «обе забьют». Хороший коэффициент дают. Катар в созидании смотрится повеселее, чем в обороне. Все-таки с дисциплиной у этих ребят не очень», — сказал Титов.