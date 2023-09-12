Катар — Россия. Карлуш Кейруш преподаст урок Карпину

12 сентября состоится товарищеский матч между сборными Катара и России. Начало – в 18:15 мск. Эксперты Winline уже дали прогноз, они считают фаворитами россиян: поставить на победу команды Валерия Карпина можно с коэффициентом 2.32. В случае если победят хозяева, сыграет коэффициент 3.22. На ничью можно сделать ставку за 3.35.

Коэффициенты букмекеров на матч Катар — Россия 12 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч Катар — Россия не будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.19, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.71. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.93 по линии Winline. Успей зарегистрироваться в приложении Winline до 14 сентября и получи гарантированный фрибет. С 14 по 30 сентября зайди в приложение, прокрути «колесо фортуны» и получи фрибет до 10 000 рублей!

Анализ и прогноз на матч Катар — Россия (12.09.2023)

Сборная России сыграет свой главный матч в череде товарищеских. В соперниках — участник и хозяин ЧМ-2022 сборная Катара. Правда, на турнире катарцы показали себя одной из самых слабых сборных. И это несмотря на то что готовились долгие годы! После чемпионата мира команду покинул главный тренер Феликс Санчес, а ему на смену пришёл многоопытный Карлуш Кейруш.

Впрочем, и ему похвастаться нечем. На Кубке наций Персидского залива катарцы проиграли Ираку в полуфинале, а на Золотом Кубке КОНКАКАФ в четвертьфинале разгромно уступили Панаме — 0:4. Кейруш, конечно, специалист маститый, но уровень игроков не позволяет ему добиться успехов.

Что до сборной России, то с Катаром сыграет основной на сегодня состав во главе с Александром Головиным. При этом ожиданий от команды всё меньше: найти мотивацию в товарищеских поединках с не самыми сильными соперниками очень сложно. Вот и Валерий Карпин уже успел заявить, что ставить цель победить Катар — смешно. Класс россиян, безусловно, выше, но мотивация у подопечных Кейруша будет на уровне, а вот у россиян — не факт. На стороне азиатской сборной и сыгранность: выбор футболистов у Катара не такой широкий, они играют практически одной обоймой. Сборная России же в последнее время превратилась в сплошное поле для экспериментов. На стопроцентное взаимопонимание рассчитывать не стоит.

На руку хозяевам и погода. В Катаре стоит жара, и даже кондиционеры на стадионах вряд ли решат проблему полностью. Жара означает низкий темп, а это точно на руку катарцам.

Конечно, сборная России выше уровнем, но последние матчи нашей команды не внушают оптимизма. В отсутствие ожиданий есть резон сделать ставку на то, что Катар не проиграет. Коэффициент 1.58 по линии Winline.

Зарегистрируйся в приложении Winline до 14 сентября и получи гарантированный фрибет!

Ставка: Катар не проиграет за 1.58.

Реклама, ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ НКС» ИНН: 7714707736