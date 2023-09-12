«Ак Барс» — «Динамо» Минск: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Казани

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Динамо» Минск.
Ставка: победа «Ак Барса» и ТБ 5.5 за 2.98.
«Ещё пару матчей назад результат предстоящей встречи казался бы весьма непредсказуемым. «Ак Барс», конечно, великий и ужасный, но минчане на старте буквально летали и рвали всех на ветошь. Но потом «зубры» нарвались на невиданно крепкий «Куньлунь», а в следующем туре их дострелили в Нижнем Новгороде. В общем, минчане, безусловно, красавцы, но у них будет уже пятый подряд матч на выезде, поэтому все мысли у игроков не о том, как обыграть соперника, а как быстрее добраться до дома.
Но нельзя говорить, что у «Динамо» совсем нет шансов. Шансы, конечно, будут, особенно если «Ак Барс» выйдет на лёд с таким же настроением, с которым выходил с ХК «Сочи». Но после того матча прошло не так уж много времени, урок наверняка пошёл казанцам впрок, плюс, конечно же, Зинэтула Хайдарович наверняка раздал всем сёстрам по серьгам. То есть и объективно, по суммарной мощности игроков, «Ак Барс» значительнее сильнее Минска, и психологически должен быть более накручен.
Вывод: ну не должны «большие татары» влетать ещё одной западной команде из второй половины турнирной таблицы. Предположу непростой для обоих соперников матч, но при этом интересный и с приличным количеством заброшенных шайб, таким, что тотал будет выше 5.5. А победить всё равно должен «Ак Барс», причём управиться он должен в основное время», — сказал Лебедев.
- 12 сентября 2023
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 11 сентября 2023
-
19:00
-
18:29
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 10 сентября 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 9 сентября 2023
-
19:00
-
18:00