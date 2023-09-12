«Ак Барс» — «Динамо» Минск: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Казани

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Динамо» Минск.

Ставка: победа «Ак Барса» и ТБ 5.5 за 2.98.

«Ещё пару матчей назад результат предстоящей встречи казался бы весьма непредсказуемым. «Ак Барс», конечно, великий и ужасный, но минчане на старте буквально летали и рвали всех на ветошь. Но потом «зубры» нарвались на невиданно крепкий «Куньлунь», а в следующем туре их дострелили в Нижнем Новгороде. В общем, минчане, безусловно, красавцы, но у них будет уже пятый подряд матч на выезде, поэтому все мысли у игроков не о том, как обыграть соперника, а как быстрее добраться до дома.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но нельзя говорить, что у «Динамо» совсем нет шансов. Шансы, конечно, будут, особенно если «Ак Барс» выйдет на лёд с таким же настроением, с которым выходил с ХК «Сочи». Но после того матча прошло не так уж много времени, урок наверняка пошёл казанцам впрок, плюс, конечно же, Зинэтула Хайдарович наверняка раздал всем сёстрам по серьгам. То есть и объективно, по суммарной мощности игроков, «Ак Барс» значительнее сильнее Минска, и психологически должен быть более накручен.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 сентября 2023, вторник. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Динамо Мн Минск Кто победит в основное время? П1 X П2

Вывод: ну не должны «большие татары» влетать ещё одной западной команде из второй половины турнирной таблицы. Предположу непростой для обоих соперников матч, но при этом интересный и с приличным количеством заброшенных шайб, таким, что тотал будет выше 5.5. А победить всё равно должен «Ак Барс», причём управиться он должен в основное время», — сказал Лебедев.