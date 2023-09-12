«Торпедо» — «Адмирал»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — «Адмирал».
Ставка: победа «Торпедо» и ТБ 5.5 за 3.48.
«Детский сад имени товарища Ларионова разошелся, конечно, не на шутку. И забивает в среднем по пять шайб за игру, что для нынешнего «Адмирала» смерти подобно. Причем для дальневосточников это будет уже четвертый выездной матч подряд, и это еще далеко не конец выездной серии, а от чужеземных гостиниц и арен уже тошнит.
То есть у нас «Торпедо» ни удаляться в промышленных количествах, ни пропускать не боится, играя по бразильскому принципу: «Вы нам забьете, сколько сможете, а мы – сколько захотим». Приморцы, конечно, попытаются всё живое на нижегородской площадке «засушить», но вот получится ли у них – вопрос дискуссионный.
Предполагаю, что не получится. А если даже и получится, то не на все 60 минут, а, скажем, минут на 55. Потом плотину все равно прорвет и гостям прилетит ровно столько, сколько будет необходимо для четвертой нижегородской победы подряд. Думаю, и тотал будет интересным, выше 5,5. И решат все волжане в основное время.
У нижегородцев игра идет. А значит, надо ковать железо, не отходя от кассы», — сказал Лебедев.
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