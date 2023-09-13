Прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» — «Сочи»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч КХЛ «Северсталь» — «Сочи».
Ставка: победа «Северстали» с форой (-1.5) за 2.19.
«Сочи» завершает шестиматчевую выездную серию игрой в Череповце. Ясное дело, что хоккеисты подустали. Тем более результаты могли быть лучше. Победа 11 сентября над ярославским «Локомотивом» со счётом 5:0 тоже может пойти во вред, поскольку тоже отняла много сил. Отдыхавшая неделю «Северсталь» наверняка этим воспользуется.
Черепочане после ухода Андрея Разина не поникли, а напротив. Добыли две победы в трёх играх при поражении от «Спартака». Однако забили за это время целых 15 шайб. В общем и целом, это всё та же молодая команда, которая старается быстро играть с шайбой. Как видно, получается неплохо.
На наш взгляд, свежая «Северсталь» сумеет обыграть подуставших сочинцев на своём льду с разницей минимум в две шайбы. Дело ещё в том, что команды уже встречались в нынешнем сезоне. Тогда, 2 сентября, в Череповце хозяева выиграли со счётом 6:3. Думается, вполне смогут повторить достижение и теперь.
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