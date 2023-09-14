«Витязь» — «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Витязь» — «Спартак».
Ставка: победа «Витязя» за 4.05.
«Ух как кидает у нас «Спартак» из огня да в полымя. То дома 2:6 от «Адмирала» (который в трёх остальных матчах с грехом пополам забил три шайбы), то в Питере 3:0 у СКА. Иными словами, что с красно-белыми ни делай, они остаются тем самым любимым советским «Спартаком», который выигрывал три раза из четырёх у непобедимого ЦСКА. Зато точно так же – три из четырёх — проигрывал какой-нибудь, прости господи, «Ижстали», заглянувшей в «Вышку» раз в четверть века на один сезон.
Вот именно поэтому, а ещё потому, что после финальной сирены в Питере слёзы умиления катились по щекам болельщиков, я и предполагаю, что против «Витязя» красно-белым не светит ровным счётом ничего. Мотивации после СКА не будет, хоть ты воем вой.
Поэтому всё просто. Домашняя победа «Витязя» в основное время. При тотале выше 4.5. Вот потом «Спартаку» с ЦСКА играть – там он и оторвётся», — сказал Лебедев.
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