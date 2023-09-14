«Витязь» — «Спартак»: ставка Дарьи Мироновой на матч КХЛ

Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Витязь» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» за 1.91.

«Красно-белые должны и могут играть лучше, но пока что в обороне проходной двор. Команда обыграла СКА 3:0, но перед этим уступила 2:6 «Адмиралу». Другие результаты против не самых мощных оппонентов также вызывают сомнения. Вопросы к вратарям в «Спартаке» одни и те же из года в год, вернее, к людям, которые делают селекцию.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Атака — главный козырь москвичей. В пяти играх заброшено 19, пропущено 17. Прожёвывать в среднем 3.5 за игру — непозволительная роскошь для клуба, который планирует быть в топе к концу регулярки.

«Витязь» ни на что не претендует. По сути, команде без целей не нужны очки. Подмосковный клуб периодически будет набирать баллы благодаря расхлябанности и усталости оппонентов. В пяти встречах сезона у «Витязя» одна победа по буллитам, разница в голах 9-19. В такой ситуации сложно представить, кого стоит увольнять первым — тренерский штаб, менеджера или капитана.

Во время предсезонки «Спартак» дважды обыграл «Витязь» с разницей в одну (3:2) и две (2:0) шайбы. Несмотря на отсутствие стабильности, красно-белые обладают большим потенциалом. В этой игре я не ожидаю ничего, кроме успешного результата гостей при любом раскладе», — сказала Миронова.