«Барселона» — «Бетис»: прогноз Эдуарда Мора на матч Примеры

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Примеры «Барселона» — «Бетис».

Ставка: победа «Бетиса» с форой (+1.5) за 1.78.

«Бетис» – приличная, играющая команда. Она может и держать мяч, и играть на контратаках.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Барселоны» много игроков уезжали в сборные. Большинство футболистов получили большую нагрузку. После такого грандам с большим количеством представителей в сборных игры даются очень и очень тяжело.

Да, «Барселона» фаворит. Но я не жду, что каталонцы разорвут «Бетис». Скорее всего, в этом матче будет или ничья, или победа каталонцев с разницей в один мяч. А коэффициент на это довольно-таки низкий», — сказал Мор.

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