«Барселона» — «Бетис»: прогноз Эдуарда Мора на матч Примеры
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Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Примеры «Барселона» — «Бетис».
Ставка: победа «Бетиса» с форой (+1.5) за 1.78.
«Бетис» – приличная, играющая команда. Она может и держать мяч, и играть на контратаках.
У «Барселоны» много игроков уезжали в сборные. Большинство футболистов получили большую нагрузку. После такого грандам с большим количеством представителей в сборных игры даются очень и очень тяжело.
Испания - Примера . 5-й тур
16 сентября 2023, суббота. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Бетис
Севилья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Да, «Барселона» фаворит. Но я не жду, что каталонцы разорвут «Бетис». Скорее всего, в этом матче будет или ничья, или победа каталонцев с разницей в один мяч. А коэффициент на это довольно-таки низкий», — сказал Мор.
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