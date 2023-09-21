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«Сочи» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

«Сочи» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Сочи» — «Трактор».

Ставка: победа «Сочи» за 3.23.

«Меня радуют нынешние результаты ХК «Сочи». Мне нравится игра южан и их упорство. Но я не верю, что это продлится долго. По целому ряду причин, главной из которых является короткая скамейка — и причина эта напрямую связана с достаточно скромным бюджетом. Но пока сочинцы банкуют, пока игра идёт, результат «капает», и этот момент надо ловить.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Трактора» такой игры ещё нет. Иногда даже кажется, что в этом сезоне уже и не будет, а будет сплошное мучение на льду с разной степенью успешности. Иногда даже весьма неплохое с точки зрения набранных очков, но всегда плохое с точки зрения зрелищности. Поэтому в сегодняшних реалиях, да ещё и на Черноморском побережье ХК «Сочи» выглядит фаворитом, причём фаворитом играющим.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2023, четверг. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Учитывая всё вышеизложенное, предположу, что в предстоящем матче хоккей всё-таки возьмет верх над антихоккеем, и хозяева в итоге наберут очередные два очка, одержав пятую победу подряд. При этом матч получится достаточно весёлым с голевой точки зрения», — сказал Лебедев.

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