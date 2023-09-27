«Салават Юлаев» — «Трактор»: ставка Германа Титова на матч КХЛ

Известный российский хоккеист и тренер, чемпион мира и призёр Олимпийских игр Герман Титов предложил ставку на матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Трактор».

Ставка: ничья за 4.00.

«Салават Юлаев» и «Трактор» — прямые конкуренты по Восточной конференции. Такие встречи принято называть матчами за четыре очка.

Перед выездом в Уфу челябинцы прервали серию из трёх поражений подряд и обыграли в овертайме «Ладу». «Сухарь» оформил канадский вратарь «Трактора» Зак Фукале, а единственную шайбу забросил Семен Дер-Аргучинцев. «Салават», напротив, проиграл два последних матча, а особенно много сил потратил в «зелёном дерби» с казанским «Ак Барсом». Две игры подряд команда Виктора Козлова не блещет результативностью. С «Автомобилистом» уфимцы закончили матч вовсе без голов, а с «Ак Барсом» проснулись только в третьем периоде, когда забросили две шайбы.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 27 сентября 2023, среда. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Во встрече двух команд, которые не впечатляют стабильными играми, логичнее всего предположить развязку в овертайме или серии буллитов. «Салават» и «Трактор» умеют играть от обороны, оберегая преимущество в счёте. В то же время челябинцы — худшая команда лиги по игре в третьих периодах. Оптимальная ставка — ничья в основное время», — сказал Титов.