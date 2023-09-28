«Барыс» — «Адмирал»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Адмирал».

Ставка: победа «Барыса» за 2.39.

«На Востоке турнирная таблица более или менее устаканилась. Те, кто хотел попасть в зону плей-офф, разными путями туда попали. Остальные, как говорится, нервно курят в углу, в том числе и участники предстоящего матча, который по этому случаю смело можно называть «матчем жизни».

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Барыс», конечно же, во всех отношениях выглядит фаворитом. У казахстанцев и игра чётче, и результат чуть получше, и статистика личных встреч на их стороне. В конце концов, играют они дома, а именно там «Барыс» выиграл два своих матча из трёх.

Что же касается «Адмирала», то там вообще непонятно, где дальневосточники играют лучше. Похоже, они нигде не играют, и роскошная выездная победа над «Спартаком» с шестью заброшенными шайбами всё больше выглядит случайностью.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 сентября 2023, четверг. 16:30 МСК Барыс Астана Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

Суммируя всё вышенаписанное, можно предположить непростой матч, в котором «Адмирал» постарается не дать играть «Барысу». И у приморцев это в целом получится, но раз-другой они все равно ошибутся, и этого казахстанцам хватит. Поэтому прогнозирую весьма «низовой» матч с тоталом ниже 5.5 и домашней победой «Барыса», одержанной в основное время», — сказал Лебедев.