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«Салават Юлаев» — «Металлург»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ в Уфе

«Салават Юлаев» — «Металлург»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ в Уфе
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Металлург» Магнитогорск.

Ставка: ТБ 5 за 2.21.

«У «Магнитки» три поражения подряд, а ещё тревожнее выглядят проблемы в атаке. Если в начале сентября команда Разина играла креативно и красиво, то теперь всё чаще видны робкие безыскусные действия образца прошлого сезона. Уфимцы, наоборот, на ходу. Даже дисциплинированному и обученному «Трактору» позавчера забили пять раз. Просыпаются лидеры, всё больше сыгранности в нападении.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Брал бы победу «Салавата» и ставку на высокую результативность встречи. Три недели назад в очной встрече соперники отсиживались в окопах, но на данный момент никто не может похвастать ни надёжной обороной, ни качеством игры вратарей. Зрители увидят шесть шайб или даже больше», — сказал Плющев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2023, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
1-й период
0 : 0
Металлург Мг
Магнитогорск
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