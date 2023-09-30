«Аталанта» — «Ювентус»: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу Серии А
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1 октября состоится матч Серии А «Аталанта» — «Ювентус». Начало — в 19:00 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline и получи гарантированный фрибет до 10 000 рублей!
«Ювентус» после поражения от «Сассуоло» реабилитировался перед болельщиками, одержав не самую убедительную, но всё-таки победу над «Лечче». «Аталанта» в минувшем туре смогла переиграть «Верону». Что будет в очной встрече и выйдет ли на поле Алексей Миранчук?
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