«Динамо» Мн — «Барыс»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Мн — «Барыс».

Ставка: «Динамо» не проиграет и ТМ 6.5 за 1.79.

«В предстоящем матче, помимо всего прочего, у нас встречаются две самые невезучие команды нынешнего сезона. Можно даже сказать, что по этому «антирейтингу везучести» минчане с большим отрывом возглавляют Западную конференцию — а «Барыс», соответственно, Восточную. И кому-то не повезёт ещё раз. Самым логичным результатом в таком матче было бы нечто такое, после чего очков не прибавится ни у одной, ни у другой команды. Но в хоккее, к счастью, подобного не бывает, и Фортуна, даже если очень захочет, не сможет повернуться спиной к обоим соперникам одновременно.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Осталось нам понять, кому в предстоящем матче снова не повезёт, а кому повезёт весьма неожиданно. В принципе соперники входят в одну «весовую категорию», по уровню исполнителей тоже находятся где-то рядышком. И это обещает равную игру при любом результате, начиная от 0:0 и заканчивая двузначным. Наверное, чего-то подобного и следует ожидать, но, поскольку в нынешнем сезоне обоим везёт как утопленникам, то, скорее всего, следует ждать небольшого количества заброшенных шайб при уйме 100-процентных моментов.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 октября 2023, понедельник. 19:10 МСК Динамо Мн Минск Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

Учитывая всё вышеизложенное, предположу весьма ровную, и, следовательно, упорную игру с одинаковыми шансами для соперников и с тоталом, не превышающим 6,5. По итогам этого матча хозяева наберут минимум одно очко, а что там будет после завершения основного времени – сиё науке неизвестно», — сказал Лебедев.