«Адмирал» — «Лада»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ во Владивостоке

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Адмирал» — «Лада».

Ставка: «Лада» не проиграет за 1.70.

«Безусловно, неудачный старт «Адмирала» во многом связан с тяжелым календарем, по которому владивостокский клуб провел всего три домашних матча при девяти гостевых. Не только с этим, но и с этим в том числе.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Из трех домашних матчей «Адмирал» проиграл два, но и соперники в двух этих матчах были из «первой шеренги» — московское «Динамо» и СКА. Сейчас дальневосточники потихоньку добирают домашние матчи, и впереди у них два поединка с «Ладой» и два – с «Ак Барсом». И если приморцы с этих четырех домашних матчей не возьмут максимум, то дальше будет совсем тяжело.

Но «Лада» сейчас очень хороша. И особенно хороша она будет в первом из двух владивостокских матчей, поскольку играть будет на свежачка. Отсюда и прогноз. Матч наверняка будет малорезультативным, даже несмотря на узкую площадку. Предположу, что тотал выше 6,5 не запрыгнет. А в итоге этого матча «Лада» наберет во Владивостоке минимум одно очко.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 октября 2023, четверг. 12:30 МСК Адмирал Владивосток Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

Предположу, что, скорее всего, тольяттинцы вообще заберут этот матч, но совсем закладываться на это не стану и вам не советую», — сказал Лебедев.