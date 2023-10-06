«Боруссия» М — «Майнц»: когда матч Бундеслиги, во сколько начало, какие прогнозы

6 октября состоится матч Бундеслиги «Боруссия» М — «Майнц». Начало игры — в 21:30 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу мёнхенгладбахцев можно с коэффициентом 2.08. Шансы гостей оценили в 3.40. Ставки на ничью принимаются за 3.85.

Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей!

Эксперты не без оснований считают, что матч «Боруссия» М — «Майнц» получится более чем результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Гол хозяев оценили очень низко, наверняка «Боруссия» забьёт — коэффициент 1.15. А вот если забьют гости, сыграет коэффициент 1.30. При этом поставить на «обе забьют» можно за 1.55.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Реклама, ООО «ФОНКОР» ИНН: 7726752148