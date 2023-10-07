«Балтика» — «Оренбург»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ в Калининграде

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич дал прогноз на матч «Балтика» – «Оренбург» в 11-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: обе забьют за 1.75.

«Очень любопытный матч нас ждёт в Калининграде. «Балтика» будет принимать «Оренбург». «Оренбург» снова в порядке — две победы подряд, включая кубковую игру в Сочи. Но так однозначно сказать, что игра сложится в пользу «Оренбурга», я бы не рискнул, потому что «Балтика», хоть и проиграла ЦСКА вообще без шансов, неплохо смотрелась против «Зенита» в Кубке.

«Балтике» позарез нужны очки, и особенно в домашних матчах. «Оренбург» — команда играющая, в последних четырёх матчах у «Оренбурга» три победы. Команда с хорошими исполнителями. Конечно, «Балтике» непросто будет сдержать эту латиноамериканскую, ну, машиной не назовёшь, латиноамериканский транспорт — при активной поддержке того же Ковалёва или Воробьёва.

«Балтика» смело играет, на стандартах опасна, старается соперника прессинговать. Учитывая, что домашний матч, может быть, где-то накажут «Оренбург» за выход из обороны, и не всегда же будет тащить Сысуев, как это было в игре с «Зенитом». А сам «Оренбург» в атаке всегда что-то может придумать даже в неудачном матче, как это было в Нижнем Новгороде.

Я бы здесь взял вариант «обе забьют» за 1.75. На большее мыслей у меня нет, ничего в голову не приходит», — сказал Генич.