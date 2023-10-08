«Брайтон» — «Ливерпуль»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Брайтон» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» за 2.19.

«Брайтон» примет дома «Ливерпуль» в восьмом туре АПЛ. Сложная будет игра для «красных», но, думаю, три очка достанутся им.

Если судить только по последним результатам, то может сложиться впечатление, что «Брайтон» находится в плохой форме. В пяти матчах во всех турнирах клуб победил только один раз, при трех поражениях и одной ничьей. Но по-настоящему слабую игру «чайки» показали только в противостоянии с «Астон Виллой», где были разгромлены 1:6. В других же встречах команда де Дзерби выступала не так плохо, в Лиге Европы она дважды почти выиграла — 2:3 с АЕКом и 2:2 с «Марселем».

Также стоит вспомнить, что начал сезон «Брайтон» довольно неплохо, часто выигрывал. В том числе, удалось клубу набрать по три очка в противостояниях с «Ньюкаслом» и «Манчестер Юнайтед» (3:1 оба раза). Определенный уровень у команды есть, игроки качественные. Так что думаю, снова «чайки» будут бороться за еврокубки в этом сезоне.

«Ливерпуль» же почти только выигрывает в этом сезоне. Даже несмотря на травмы игроков, клуб продолжает добиваться успехов, что говорит о качественной работе тренерского штаба Клоппа. Только «Тоттенхэму» на прошлых выходных «красные» уступили — 1:2. Но там был спорный результат, судейская бригада признала свою ошибку в одном из ключевых моментов встречи.

Несмотря на потерю очков в игре со «шпорами», «мерсисайдцы» продолжают борьбу за лидерство в АПЛ. В еврокубках клуб тоже неплохо стартовал — обыграл ЛАСК и «Юнион» (3:1 и 2:0).

Да, игра будет тяжелой для «Ливерпуля». Разгрома я тут не жду, ранее «Брайтон» уже «обжегся» в игре с «Астон Виллой». Сейчас «чайки» будут собранными. Но «красные» знают, как выигрывать в подобных встречах», — сказал Павлюченко.