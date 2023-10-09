«Локомотив» — «Торпедо»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Ярославле

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Локомотив» – «Торпедо».

Ставка: победа «Торпедо» за 3.10.

«Матч лидеров Запада точно будет результативным. «Торпедо» в атаке играет ярче всех, нападение «Локомотива» в последние две недели тоже действует эффективно, забивая не меньше четырёх за матч. Смело берите серьёзный тотал, более шести заброшенных шайб на двоих.

Исход не так предсказуем, но я бы посоветовал ставить на команду Ларионова. Она чисто тактически неудобна ярославцам, ведь у «Локомотива» возникают проблемы именно с теми соперниками, которые хорошо умеют контролировать шайбу. А нижегородцы по этим навыкам едва ли не лучшие в лиге. Поэтому фаворитами игры будут гости», — сказал Плющев.