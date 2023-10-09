«Локомотив» – «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Ярославле

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Локомотив» – «Торпедо».

Ставка: «Локомотив» не проиграет и ТБ 3.5 за 1.83.

«Предыдущий матч «Торпедо» показал, что с возникшей проблемой Игорь Ларионов справился быстро и успешно. Да и «просадка» оказалась не слишком глубокой. Скорости к нижегородцам вернулись, а уж кураж и отличное настроение, с которыми они провели московский матч против «Динамо», — результат отличной работы по психологическому настрою.

Матч против «Локомотива» будет для нижегородцев уже вторым в текущем сезоне. Первый они выиграли как-то очень легко, но и «Локомотив» тогда был явно не в своей тарелке. С тех пор ситуация сильно изменилась. Игра «Торпедо», в принципе, осталась на том же уровне, возможно, сыгранности стало чуть больше. А вот железнодорожники сейчас представляют собой совершенно другую команду. Практически идеализировавшую игру в обороне и на контратаках.

Поэтому второго легкого матча в Ярославле автозаводцы уже не дождутся. Крайне важным будет не пропустить первыми, потому что «Локомотив» лучше всех в КХЛ знает, как в таких случаях действовать дальше. Преимущество в счете, безусловно, даст нижегородцам больше шансов. Но все равно фаворитом в этом матче будут хозяева. Они «Торпедо» знают хорошо, тогда как торпедовцы с их текущей форой не слишком знакомы. Но прогноз в итоге получается весьма осторожным.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 октября 2023, понедельник. 19:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Матч может получиться и весьма сухим, чуть ли не в одну шайбу, и прилично результативным – тут как пойдет. Предположу так: тотал будет выше 3,5. А по итогам матча хозяева наберут минимум одно очко», — сказал Лебедев.