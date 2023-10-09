Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Локомотив» – «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Ярославле

«Локомотив» – «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Ярославле
Аудио-версия:
Комментарии

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Локомотив» – «Торпедо».

Ставка: «Локомотив» не проиграет и ТБ 3.5 за 1.83.

«Предыдущий матч «Торпедо» показал, что с возникшей проблемой Игорь Ларионов справился быстро и успешно. Да и «просадка» оказалась не слишком глубокой. Скорости к нижегородцам вернулись, а уж кураж и отличное настроение, с которыми они провели московский матч против «Динамо», — результат отличной работы по психологическому настрою.

Матч против «Локомотива» будет для нижегородцев уже вторым в текущем сезоне. Первый они выиграли как-то очень легко, но и «Локомотив» тогда был явно не в своей тарелке. С тех пор ситуация сильно изменилась. Игра «Торпедо», в принципе, осталась на том же уровне, возможно, сыгранности стало чуть больше. А вот железнодорожники сейчас представляют собой совершенно другую команду. Практически идеализировавшую игру в обороне и на контратаках.

Поэтому второго легкого матча в Ярославле автозаводцы уже не дождутся. Крайне важным будет не пропустить первыми, потому что «Локомотив» лучше всех в КХЛ знает, как в таких случаях действовать дальше. Преимущество в счете, безусловно, даст нижегородцам больше шансов. Но все равно фаворитом в этом матче будут хозяева. Они «Торпедо» знают хорошо, тогда как торпедовцы с их текущей форой не слишком знакомы. Но прогноз в итоге получается весьма осторожным.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 октября 2023, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч может получиться и весьма сухим, чуть ли не в одну шайбу, и прилично результативным – тут как пойдет. Предположу так: тотал будет выше 3,5. А по итогам матча хозяева наберут минимум одно очко», — сказал Лебедев.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android