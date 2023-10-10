«Адмирал» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ во Владивостоке

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Адмирал» — «Ак Барс».

Ставка: «Адмирал» не проиграет за 1.83.

«Первый матч этих соперников из двух запланированных завершился вполне предсказуемо и ожидаемо. То есть победой гостей. И завершился он так во многом потому, что «большие татары» играли практически «с колёс». То есть, ещё не успев получить по голове временной акклиматизацией.

Лучшие прогнозы на сегодня.

А вот дальше будет гораздо интереснее, поскольку по голове «Ак Барс» получит и ко второй игре во Владивостоке, как и положено всем приезжим на третьи сутки, начнёт путать день с ночью. Путать начнут в первую очередь организмы игроков, которых не убедишь циферблатом наручных часов. И «Адмирал», который всю эту кухню знает лучше всех, наверняка во второй игре разорвётся пополам, чтобы отжать у прошлогоднего финалиста максимум.

Учитывая вышеизложенное, предполагаю ещё более упорную игру, чем была в первый раз (хотя куда уж может быть упорнее после счёта 2:1?). Скорее всего, результативность останется на том же самом низком уровне и тотал вновь не превысит отметки 5.5. И на этот раз хозяева возьмут минимум одно очко.

После чего мучимый Дальним Востоком «Ак Барс» отправится в Хабаровск, где его уже будут ждать», — сказал Лебедев.