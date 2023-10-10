«Салават Юлаев» — «Автомобилист»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Автомобилист».

Ставка: ТМ 5.5 за 1.70.

«Салават Юлаев» на позитивных эмоциях завершил выездную серию. Уфимцы разгромили в гостях «Металлург», забросив шесть шайб, и взяли убедительный реванш за поражение в прошлом матче. Такие победы идут на пользу коллективу. В домашней игре с «Автомобилистом» ожидается дебют в КХЛ нападающего Джоша Ливо, прилетевшего накануне в столицу Башкирии. Неизвестно, правда, кому из вратарей Виктор Козлов доверит матч с уральцами. Последнюю игру с «Металлургом», как сообщил главный тренер, основной голкипер Александр Самонов пропустил по семейным обстоятельствам.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Автомобилист» перед встречей с уфимцами выдал серию из четырех побед, две из которых одержал на выезде. Команда Николая Заварухина набрала отличный ход и мало пропускает: лишь четыре шайбы за четыре последних матча. Не ждём большого количества голов и против «Салавата», учитывая плотный график обеих команд», — сказал Плющев.