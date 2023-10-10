«Салават Юлаев» — «Автомобилист»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Автомобилист».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» в матче за 1.90.

«В Уфе в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги между собой встретятся «Салават Юлаев» и «Автомобилист» из Екатеринбурга.

Уфимская команда в прошлом матче крупно обыграла на выезде лидера Востока магнитогорский «Металлург» — 6:2, одержав свою восьмую победу в сезоне. Подопечные Виктора Козлова явно зарядились положительными эмоциями и готовы подняться выше занимаемого ими сейчас шестого места в своей конференции. Данил Башкиров, Артём Пименов, Александр Шаров и компания постепенно раскрываются и находят себя в этом сезоне.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Николай Заварухин и его «Автомобилист» приехали в Уфу с серией из четырёх побед. И две из них в гостях: над «Сибирью» (4:0) и «Нефтехимиком» (3:2, ОТ). Брукс Мэйсек, Максим Осипов, Стефан Да Коста и компания идут сейчас на второй строчке в своей конференции и выиграли 10 матчей из 16.

В последних 45 очных матчах 24 победы у «Салавата» и 21 у «Автомобилиста». В прошлом сезоне уфимцы выиграли у екатеринбуржцев четыре игры из шести. В том числе две дома. Причём оба раза в овертайме, с одинаковым счётом 3:2. Не исключено, что и во вторник хозяева одержат победу в дополнительном периоде. «Салават Юлаев» победит в матче», — сказал Емелин.