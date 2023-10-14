«Лада» — «Адмирал»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Тольятти

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Лада» — «Адмирал».

Ставка: победа «Лады» в матче за 1.82.

«Дальний Восток не отпускает тольяттинцев. Только они вернулись, нагруженные красной икрой и разными морскими гадами в замороженном состоянии, как в гости к ним пожаловал «Адмирал». Тот, который дважды обыграл «Ладу» на своей сверхузкой площадке, но при этом одно очко на бедность тольяттинцам от щедрот душевных подарил. Понятно, что после такого визита волжане спят и видят, как бы состроить дальневосточникам козью морду, а тут пожалуйста — далеко ходить не надо, сами приехали.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Адмирал» в Тольятти, понятное дело, таким квёлым, какой «Лада» была во Владивостоке, не будет. На Западе человеческий организм вообще перестраивается почти моментально: немного потерпел по прилёте, вставил спички в глаза, лёг спать вместе со всеми – и утром ты уже живёшь по местному времени. Поэтому «Адмирал» будет во всеоружии, но хватит ли этого для выездного сражения с «Ладой» — вопрос дискуссионный.

На мой взгляд, не хватит. И площадка будет для приморцев слишком широка, и «Лада» выйдет сверхмотивированной — причём тренерскому штабу для этого не надо будет пальцем шевелить. Всё это вместе и даст вполне определённое преимущество хозяевам. Много заброшенных шайб мы, скорее всего, не увидим, и тотал не улетит выше 6.5. А по итогам матча «Лада» наконец-то наберёт два очка, даже если ей для этого не хватит основного времени», — сказал Лебедев.