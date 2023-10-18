«Витязь» — «Авангард»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Витязь» – «Авангард».

Ставка: победа «Авангарда» за 1.66.

«Подмосковная команда, которую с недавних пор тренирует уважаемый в Омске Дмитрий Рябыкин, по большому счёту сезон уже доигрывает – всего четыре победы в 19 матчах не оставляют «витязям» серьёзных шансов для того, чтобы побороться за выход в плей-офф, и команде остаётся только стиснуть зубы и биться в каждой игре. Четыре последних матча перед этой встречей тем не менее всё равно были проиграны. Причём три с крупным счётом. А в своём предыдущем матче «Витязь» дотерпел-таки до овертайма в Екатеринбурге, где уступил «Автомобилисту» 2:3. Лидерами клуба по набранным очкам в последних играх являются Дерек Барак, Александр Яремчук и Руслан Педан.

Михаил Кравец, как бы его ни критиковали, по-прежнему остаётся у руля «Авангарда». Десять побед в 17 матчах команда уже одержала и в розыгрыш Кубка Гагарина идёт уверенно. В трёх последних домашних встречах омичи оформили победы. Владимир Ткачёв, Рид Буше и Райан Спунер и их партнёры находятся в отличной форме.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 18 октября 2023, среда. 19:00 МСК Витязь Московская область Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

В последних 28 очных встречах «ястребы» вышли победителями в 19. А в прошлом сезоне команды обменялись выигрышами на своих аренах. Но тогда у «Витязя» была совсем другая команда. Сейчас «Авангард» уверенно возьмёт верх», — сказал Плющев.